Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine böyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Necip Rezak'ı kabul etti. Erdoğan, kabulün yapılacağı Türk heyetine tahsis edilen villaya AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kullandığı golf arabasıyla geldi.

Malezya Başbakanı ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde ikili görüşmelerine başladı. Erdoğan, bu kapsamda G20 Liderler Zirvesi'ne Türkiye'nin davetlisi olarak katılan Malezya'nın Başbakanı Necip Rezak'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada Rezak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirvenin güvenliği için kaç kişinin görev yaptığını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sadece güvenli bölgede 12 bin güvenlik görevlisinin çalıştığını ifade etti.Erdoğan görüşmeye, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın kullandığı golf arabasıyla geldi.

Görüşmeye ayrıca AKP İstanbul Milletvekili Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da katıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan daha sonra, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ile bir araya geldi.



Erdoğan, G20 üyesi ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Zuma ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye,Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.



Golf arabasını kendisi kullandı

Görüşmeler için Türk heyetine tahsis edilen villaya, golf arabasını kendisi kullanarak gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Öğle yemeğinde Kral Abdulaziz ile buluştu



Erdoğan öğle yemeğinde ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un bir araya geldiği basına kapalı öğle yemeği, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yemeğe Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.