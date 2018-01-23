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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Ankara (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü

23 Ocak 2018 23:32

Ankara (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundular. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı. Fransız mevkidaşı Macron’la Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti.  
İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.

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