Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefonda görüştü. Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliği ele alındı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusunun ardından diplomasi trafiği devam ediyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Niinisto, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.