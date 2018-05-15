Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Açılış törenine Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump da katıldı. Büyükelçiliğin açılışı sırasında Gazze'deki protestolara İsrail askerlerinin silahlı müdahalesi sonucu, 55 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2 bin kişi yaralanmıştı.

Londra'da konuşan Erdoğan konuya ilişkin, "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum" açıklamasında bulunmuştu.