Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken iki liderin çarşamba günkü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde ele alınacak konuları değerlendirdiği kaydedildi.

İslam İşbirliği Teşkilatının yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek olağanüstü zirvesine katılmak için akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Abbas, Beylerbeyi Sarayı’na geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün de Kudüs meselesini görüşmek için Mısır'a gitmişti. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla bugün İstanbul'a gelen Abbas'ı, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.