Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Ortodokların ruhani lideri Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'la bir araya gelecek.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Ankara'da yapılacak görüşmenin 16:30'da gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmenin gündeminde mülteciler ve inançlar arasın diyolog var. Şimdiye kadar Edirne'de sınırı geçtikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında konuşulup konuşulmayacağı açıklığa kavuşmadı.

Patrik Bartholomeos'un, Paskalya ayininde tutuklu bulunan Yunan askerleri hakkındaki mesajının ardından Edirne metropolitini ziyaret için cezaevine göndermişti.