Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı 2 bin 21 oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı konuşmasında Afrin'de etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısının 2021 olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) sabah saatlerinde 2 bin 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Açıklamada 5 köyün daha TSK tarafından kontrol altına alındığı aktarılmıştı.

Cinderes'e 1 km

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın aktardığına göre, TSK ve ÖSO askerlerinin geniş kuşatmaya aldıkları Cinderes’teki PKK mevzileri karadan top atışları, havadan da uçaklarla vuruluyor. Cinderes’e batıdan 1 kilometre uzaklıkta bulunan ÖSO birlikleri güney ve doğudaki terör noktalarını temizleyerek beldeyi kontrol altına almayı hedefliyor. Karadan ilerleyen askeri birliklere ATAK helikopterlerin verdiği hava desteğiyle Hacılar ve Ebu Kabe köylerinin alındığı, PYD’li 7 teröristin öldürüldüğü, 1’ininse sağ yakalandığı bildirildi. TSK ve ÖSO’nun 3 koldan kuşattığı Afrin’e giden yolda önemli kapı olan Cinderes’in doğusundaki Hemelkah ve Ramadiyah köylerinde ise çatışmaların devam ettiği öğrenildi. Örgütün Cinderes’e giden ikmal yolları ve savunma hattının kesildiği bildirildi.

Raco menzilde

Cinderes ve Raco’ya başlayacak operasyonun an meselesi olduğu ve Afrin merkezine girişin hız kazanacağı öğrenildi. Dün sabah komandolar ve ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tümeni askerlerinin başlattığı operasyonla, Raco’nun güneyinde bulunan Dünbeli Köyü şiddetli çatışmalar sonucu ele geçirildi.

Afrşn harekâtı şehitleri

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin