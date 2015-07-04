Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'erkler iftarı'nda neler dedi?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yasama, yürütme ve yargı erklerinin başkan ve üyelerini konuk ettiği iftarda neler söylediğini yazdı.

"Aktarılanlara göre, Cumhurbaşkanı'nın kısa konuşmasında üç başlık dikkat çekici bulunmuş" diyen Müderrisoğlu, şunları sıraladı:

1- Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı... Tüm görevlerimde gördüğüm şudur: "Kadrolar uyumlu olursa, sonuç da olumlu olur."

2- Türkiye Cumhuriyeti, köklü gelenekleri olan bir devlettir. Devlet idaresinde "erkler arası uyum" çok önemlidir.

3- Geçmişte yargı kararlarından şikâyet ettim ama yargıyı yok saymadım. Eleştirsem de saygı gösterdim!