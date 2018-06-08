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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı

08 Haziran 2018 16:24

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı: \"Demirören Holding\'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören\'e Allah\'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum.\" 

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