Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda,Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" ifadesini kullandı.

"Türkiye ilk 10 ülke arasında"

Erdoğan'ın paylaştığı görselde ise Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında bulunduğu ve 31 bin 436 megavat kurulu güce sahip olduğu, 735 hidroelektrik santralinin, elektrik üretiminde yüzde 20,1’lik payı olduğu bilgilerine yer verildi.