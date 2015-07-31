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Erdoğan: DAEŞ'e katılmaya Endonezya'dan bile yabancı savaşçı geliyorsa...

'İçinde bulunduğumuz geniş coğrafya son derece sancılı ve kritik bir süreçten geçiyor'

31 Temmuz 2015 16:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile Endonezya'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "DAEŞ'e katılmaya Endonezya'dan bile yabancı savaşçı geliyorsa bu sorun artık sadece Suriye sorunu değildir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İslam işbirliği teşkilatında ve diğer uluslararası kuruşlardaki işbirliğimiz geleceğe güçlü yürümemizi sağlıyor. Endonezya ile Türkiye iki G20 üyesi ülkedir. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
 
İçinde bulunduğumuz geniş coğrafya son derece sancılı ve kritik bir süreçten geçiyor. DAEŞ'e katılmaya Endonezya'dan bile yabancı savaşçı geliyorsa bu sorun artık sadece Suriye sorunu değildir.

Asya Pasifif bölgesinni küresel ekonomideki ağırlığı giderek artıyor biz de ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Asean üyesi olmak için hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

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