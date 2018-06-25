Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu yine o ilden aldı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların Türkiye rekoru kırarak yüzde 82’sinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesi Bayburt’ta kutlandı.

Havai fişekli kutlamaların gerçekleştirildiği Cumhuriyet Caddesi’nde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, MHP ve AKP bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Daha sonra burada kurulan kürsüye çıkarak vatandaşlara hitap eden AKP İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt’un Cumhurbaşkanının yanında olduğunu ve oy rekoru kıran hemşehrilerine teşekkür etti.

Seçimde AKP’den milletvekili seçilen Fetani Battal de, “Sadece sizlerin değil bütün Bayburt’un milletvekiliyim. Sizler bana Bayburt’a hizmet edeyim diye oy verdiniz destek verdiniz. Ve bende Bayburtlu her ferdin emrinde olarak Bayburtlu her ferde hizmet etmeye devam edeceğim. Ve sizin iradenizi Meclise taşımak, sizin sevdanızı sevda bilmek benim namus borcumdur sizlere helal olsun“ ifadelerini kullandı.