Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemen devlet Sincar ve Kandil'deki sorunu çözmezse biz oraları yerle bir ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayarak, "Teröristler bugüne kadar yemedikleri darbeyi yiyecekler. Egemen devlet Sincar ve Kandil'deki sorunu çözmezse biz oraları yerle bir ederiz" dedi.

Erdoğan, isim vermeden ABD'ye çağrıda bulunarak, "İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline" ifadesini kullandı.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılar ile girilen çatışmada 9 askerin şehit olmasına ilişkin Erdoğan, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Dün 55 terörist öldürüldü. Sayı daha da artacak" diye konuştu.

Manisa'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün Şemdinli'de şehit düşen askerlerimize ve güvenlik korucularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bir acıyı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 55 teröristi etkisiz hale getirdik.

"Teröristler bugüne kadar yemedikleri darbeyi yiyecekler"

Bugün aldığım haberler çok daha farklı, şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız ve F-16'larımız operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Şehidimizin kanını yerde koymayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler.

Biz vatandaşımız tırnağını dahi, teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Nerede ne var, anında üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Silahlı ve silahsız İHA'lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemimizi baştan sona değiştirdik. Bölücü terör örgütüne çukur eylemlerini başlattığı 2015 temmuzundan beri öyle büyük darbeler uğrattık ki örgüt tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

"Sincar ve Kandil'deki sorunu oradaki otoriteler çözmezse biz yerle bir ederiz"

Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen ve üzerimize salınan terör örgütlerini neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvasıdır. Buradan yönelen tehditleri sınırlarımızın içinde değil, kaynağından bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak zorunda da değiliz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekatı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir.

İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline.

El Bab'da tamamladığımız, İdlib'de başarı ile sürdürdüğümüz operasyonları her an diğer bölgelere yayabiliriz. Oralarda sakındığı bir şey olan varsa şimdiden tedbirini alsın sonra darılmaca olmasın. Kandil ve Sincar'daki sorunu oradaki otorite çözmezse, egemen devlet gereğini yapmazsa bir oraları yerle bir ederiz.

Hani Avrupa Birliği'nde bunlar terör örgütü ilan edilmişti, ne oldu? Demokrasi deyince mangalda kül bırakmayanlar, sıra bu çocukların hesabını vermeye gelince sus pus oluyorlar.

"Güneşte verdiği sözü gölgede bozanlar bunlar"

Türkiye'deki 3 milyon sığınmacıya, 3 milyar avroyu çok gören Avrupa, kendi topraklarındaki mülteci çocuklara da zaman ve kaynak oluşturmayı amaçlamıyor. Güneşte verdiği sözü, gölgede bozan hayırsızlardır bunlar. İnsani ve ahlaki temeli çöken batının sadece ekonomik zenginlikle uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Biz asla onlar gibi olmayacağız.

Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu. Yerli otomobil için 5 firma ortak girişimi grubunu kurdu. Borsamız rekor üstüne rekor kırıyor. İhracatta ekim ayında ulaşılan artış oranı ile son 10 yılın rekoru kırıldı.

İşsizlik rakamlarımızın hala çift haneli rakamlarda olmasının sebebi, işgücüne katılan gençlerimizin ve hanımlarımızın sayısının yüksek olmasıdır. Bugün Türkiye dünyanın en büyük projelerini hayata geçiren ülkelerin başında geliyor.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon lira olan, 40 kalem ayrı eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Soma'da hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine 301 konut verilecek.

Aşırı sol, bunlar ne yazık ki, istismarını yapmak suretiyle aileleri tahrik ediyorlar. Aileler üzerinde oyun oynuyorlar. Bunların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu oyunu şehit ailelerimizin bozmaları lazım.