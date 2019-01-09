Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik tedbirler alacaklarını belirterek, "Herkesin üzerindeki yükleri azaltacak tedbirleri hayata geçiriyoruz" dedi. Türkiye'nin satın alma paritesinde dünyanın en büyük 13. ekonomisi haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Koalisyon hükümetlerinin 14 yıllık döneminde enflasyon ortalama 70,3. Bizim iktidarımız döneminde 16 yıllık enflasyon ortalaması 9,54. Bunlarda dürüstlük diye bir şey yok, ben resmi rakamları açıkladım. Sıkıysa çıkıp yalanlasınlar" diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen gecede açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

- Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık

- Herkesin üzerindeki yükleri azaltacak tedbirleri hayata geçiriyoruz

- Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız.

- Koalisyon hükümetlerinin 14 yıllık döneminde enflasyon ortalama 70,3. Bizim iktidarımız döneminde 16 yıllık enflasyon ortalaması 9,54. Bunlarda dürüstlük diye bir şey yok, ben resmi rakamları açıkladım. Sıkıysa çıkıp yalanlasınlar.