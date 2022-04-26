Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftar davetinde dini azınlık temsilcilerini ağırladı..

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, dini azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin yer aldığı bir iftar programı düzenlendi.

Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş ve Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu'nu kabul etti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.