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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı

23 Ocak 2018 00:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'da halen tedavisi süren CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya’da tedavi gören Baykal için kızı Aslı Baykal’la bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih’teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.
 

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