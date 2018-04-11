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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti

11 Nisan 2018 01:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Almanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya dönen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre saat 22.00 sıralarında gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ın, tedavisi süren Baykal’a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Prof. Ataman Baykal’ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. (DHA)

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