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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DANIŞTAY'IN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ YEMEĞİNE KATILDI 

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluşunun 150

13 Mayıs 2018 01:46

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay\'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi\'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AnayasaMahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi MuammerTopal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko DebevecAbdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya YüksekMahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, AzerbaycanYüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin  ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 
Görüntü dökümü:
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-Yemekten fotoğraflar

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