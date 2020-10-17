Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulmasına ilişkin, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter ve Instagram hesaplarında, "Milli EnerjideYeni Müjde" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 29 Mayıs'ta Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlaması ve bugün gemiye yaptığı ziyaret sırasında çekilen iki fotoğraf karesine yer verdi.

Erdoğan, bugün Fatih sondaj gemisinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, bu keşifle Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

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