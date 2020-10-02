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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs'e yakalanan Donald ve Melania Trump'a İngilizce geçmiş olsun mesajı

02 Ekim 2020 13:05

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Twitter üzerinden İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Covid-19 testleri pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın hızlıca iyileşmesini diliyorum" yazdı.

Erdoğan paylaşımının devamında, "İçtenlikle karantina sürecini sorunsuz atlatacaklarını ve en yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklarını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

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