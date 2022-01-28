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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Dava, Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak tarihinde paylaştığı video nedeniyle açıldı

28 Ocak 2022 18:21

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle, 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği ve bu nedenle 250 bin liralık tazminat davası açıldığı kaydedildi.

Bürokratların verdiği belgeleri açıklamıştı

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