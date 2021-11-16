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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü

16 Kasım 2021 12:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti. 

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü inceledi.

Erdoğan, 2 gün önce de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Cengiz ailesini ziyaret ettiği sırada telefona taziye dileklerini iletmişti. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah" diye konuşmuştu.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, iş için İstanbul'a gelmişti. Geçtiğimiz hafta salı günü Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesini arayarak başsağlığı diledi: Bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler varmış

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