Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AKP milletvekilini atadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Alifeyyaz Paksüt’ten boşalan Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne Adalet Bakanı Yardımcısı ve eski AKP milletvekili Yıldız Seferinoğlu’nu atadı. Seferinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı dördüncü üye oldu.

Erdoğan, daha önce Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne Danıştay kökenli Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i üye olarak atamıştı.

AYM'de başkanlık seçimi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, 4 yıllık başkanlık süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme’de seçim maratonunda bugün ikinci tur gerçekleşecek. Mevcut başkan Arslan’ın yanı sıra Rıdvan Güleç ile Kadir Özkaya’nın da aday olduğu seçimin ilk gününde, hiçbir isim başkanlık için gerekli 9 oya ulaşamamıştı. Arslan’ın 7 oya kadar çıktığı ancak 9 oya ulaşamadığı, Güleç’in de 6 oyu bulduğu bildirildi.

Arslan'ın başkanlık süresi 10 Şubat'ta sona eriyor.

AYM üyeleri nasıl belirleniyor?

16 Nisan referandumu ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemelerinin kaldırılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17'den 15'e düşürüldü. Askeri yargı kökenli 2 üyenin emekliliklerine kadar görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı. Bu statüdeki Nuri Neciploğlu geçen yıl emekli oldu. Serdar Özgüldür ise 2019 sonunda emekli olacak.

Yeni sistemde mahkeme üyelerinin 3’ünü Meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı ise 8 üyeyi Danıştay, Yargıtay ve YÖK'ün kendi içinden belirlediği adaylar arasından, 4'ünü ise doğrudan üst düzey kamu yöneticileri arasından atıyor.

MADDE 146- (Değişik: 12/9/2010-5982/16 md.)

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Anayasa Mahkemesi on beş üyeden kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.[1]

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Yıldız Seferinoğlu kimdir?

Yıldız Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969 yılında Rize'de doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

AKP Bayrampaşa ilçe kurucusu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, 2011 Milletvekilliği seçimlerinde İstanbul 2.Bölge SKM Başkanlığı, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı yaptı.

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Seferinoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı.

Yıldız Seferinoğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babası.