Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915' açıklaması: İftiraya arka çıkanlara karşı hakikati savunmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915'e yönelik "İftiraya arka çıkanlara karşı hakikati savunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve 1915 olayları ele alındı. YİK üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti. Erdoğan 1915 olaylarına yönelik siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.