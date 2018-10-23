Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'na bir leke gelsin asla istemeyiz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, \"Cumhur İttifakı\'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz\" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin, yerel seçimle ilgili \"Parti olarak herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır\" açıklamasının ardından Cumhur İttifakı\'nın geleceğine ilişkin soruya yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:



\"MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek. Biz de kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Cumhur İttifakı\'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı\'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz. Çünkü cumhurun ittifakı demek, milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demek.\"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bahçeli ile görüşecek misiniz?\" sorusuna ise \"Şu anda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok\" karşılığını verdi.

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