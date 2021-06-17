Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı belli, karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kimin olacağıyla ilgili tartışamalara ilişkin olarak, "Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazetecilerle bir araya geldi.

Erdoğan, "Bir sonraki seçimde rakibinizin nasıl bir profilde olmasını istersiniz" soruna, "Cumhur İttifakının adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor. Biz şimdi Cumhur İttifakının adayı olarak, Allah ömür verirse, yapmamız gereken, hazırlıklarımızı en güçlü şekilde, en güzel şekilde yapmak; 19 yıl içinde ülkemizi nereden nereye getirdik, bundan sonraki süreçte her alanda nereden nereye götüreceğiz, bunun çalışmasını yapmak… Bunun için de ciddi bir ekip, ciddi bir kadro kurarak bu adımları atmamız gerekiyor. Bu iş tabii kuru sıkı atmakla olmuyor. Bunun için ciddi bir ekip ve kadro çalışması bizim için önem arz ediyor" sözleriyle yanıt verdi.

Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası çalışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Seçim Yasası ile ilgili Hayati Bey hazırlanan paketi Cumhur İttifakının tarafı Feti Beye ulaştırmış durumda. Oradan yapılacak dönüşten sonra biz tekrar değerlendirmemizi yapıp adımlarımızı ona göre atacağız" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Anayasa ile ilgili bizim çalışmalarımızı şu anda Yavuz Atar Bey’in başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu yürütüyor. Taslak çalışma tamamlandı. Bu çalışmayı aynı şekilde biz yine müttefikimiz MHP’ye vermenin hazırlığı içindeyiz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey hazırlıklarını bize gönderdiler. Biz bir heyetle de ona çalışıyoruz. Bunları birbirine mezcedeceğiz. Sonra da inşallah her ikimizin ortak bir kabulü olarak bunu parlamentodaki diğer partilerle, STK’larla ve kamuoyuyla ayrıca paylaşacağız."

TIKLAYIN - Erdoğan: Biden'a "Gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim