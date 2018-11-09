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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da kıldı

İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ -İstanbul (DHA )- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

09 Kasım 2018 17:33

İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ -İstanbul (DHA )- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Kerem Aydınlar Camii\'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Camii\'ne geldi.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan\'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.
Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü\'ne geçti.

(FOTOĞRAF)

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