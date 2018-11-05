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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

    Haber-Kamera: Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyi

05 Kasım 2018 18:21

 

 

Haber-Kamera: Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti. Eşi Emine Erdoğan ile açılışın ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda\" şarkısını söyleyen okulun öğrencilerine eşlik etti. Şarkının bittikten sonra ise çocukları alkışladı.

 

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın çocuklarla birlikte şarkı söylemesi

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