Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cizre ve Yüksekova il olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cizre ve Yüksekova'nın da il olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkâri de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 73. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

''Ülkemizde bizim kadar iş dünyası ile esnaf ve sanatkarlarımızla toplumumuz her kesimiyle yakın ilişki içinde olan bir başka siyasi hareketin olduğunu da sanmıyorum.

'Mevzuat amca'dan hala kurtulmuş değiliz. Özellikle de bürokratik oligarşi 14-15 yıllık savaşını verdiğim en önemli konu. Dünyanın neresine giderseniz gidin ne yazık ki bu bürokratik oligarşi her yerde sorun olmaya devam ediyor.

Her yerde yüksek faizden şikayet var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde tuttum, hala da gündemimde. Gündemimde olmaya da devam edecek. Çünkü faizi, hep söylüyorum, çok açık net söylüyorum, yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var.

O karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... Tabii o krediye mahkum olan girişimci ne yapıyor, geliyor altına imzayı atıyor. İçinde ne var ne yok, bundan haberi var mı, yok. Geri çağırma olduğu zaman, eli mahkum, elinde ne var ne yok, onu da vermek durumunda kalıyor. Bu anlayış tabii ki adil bir anlayış değil. Ama bunun da çözülmesi şart. Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz.

"İki ilçe, il olacak"

Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim.