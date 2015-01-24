Erdoğan: AB'yi şu anda test ediyoruz, bakalım halkı Müslüman bir ülkeyi hazmedebilecekler mi?

Cibuti'de konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği süreci şu an bizim için devam eden bir süreçtir. Bizi alırlar almazlar önemli değil. Biz Avrupa'yı test ediyoruz. Halkı Müslüman olan bir ülkeyi alacaklar mı? Almayacaklar mı? Bakalım İslamafobiye karşılar mı? Avrupa Birliği Hıristiyan tezidir anlayışı var. Bizi alırlarsa bu tez çöker. Türkiye kapınıza gelip yalvaracak bir ülke değildir. Kabul ederlerse girer, kabul etmezlerse kendi yoluna bakar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ziyarete gittiği Afrika ülkesi Cibuti'de konuştu. Erdoğan Etiyopya'yla başladığı Afrika turuna Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ölümü nedeniyle ara vermişti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

8 tane anlaşma yaptık. 5 bin dönümlük bir arazi üzerinde bir çalışma yapacağız. Hükümetler arasında gençlik ve spor anlaşması. Deniz anlaşması. Polis eğitim anlaşması. Güvenlik anlaşması. Teknik ve bilim anlaşması. Bunlarla beraber TİKA. Şu anda 65 milyon dolarlık bir ticaretimiz var. Bu istediğimiz sınır değil.

Toplamda 65 kadar öğrenci Türkiye’de. Bunun 100’e kadar çıkarılmasını isteriz. Bu arada sağlıkta butik bir hastane kurma projemiz var. Burada bazı ambulans desteği vereceğiz. Otomatik çöp araçları göndereceğiz. Burada güzel bir cami ve küliiye sözümüz var.

Soru ve Cevap:

- İslamafobiye karşı duruşunuz nedir? Türkiye, Avrupa Birliği duruşunda kararlı mı?

İslam dünyasının üzerinde oynanan bir oyun var. Bu oyunun da nemli başlığı: İslamafobidir. Bu Müslümanlara karşı bir suçtur. Başbakanlığım döneminde İspanya Başbakanı Zapatore'yle medeniyetler ittifakı projesinin adımını attık. 145 ülke buraya üye. Neticeye gelince istediğimiz gibi değil. Irak'ın işgali ve orada yaşananlar ortada.

Sınırımız ülke olmasından dolayı çok sıkıntılıydı bizim için. Afganistan ve Pakistan’da yaşananlar. Arap baharı başladı. Bu olay Suriye’ye sıçradı. Esed’e o zaman söyledik ama netice alamadık. Mısır’da darbeciler bir günde 3 bin Müslüman’ı öldürdüler.

Halkının yüzde 52 oyunu alan sayın Mursi şu an cezaevinde. Darbeciler için suç lahiyası hazırlamak onlar için çok kolay. Şu anda Türkiye'de 1 milyon 700 bin Suriyeli var. Eğitimleri, bakımları bize ait. Şu ana kadar 5.5 milyar dolar harcadık. Dünyadan bize sadece 250 milyon dolar. Avrupa'da 130 bin Suriyeli var. Dünya olan bitene seyirci. AB'nin sesi çıkmıyor. Vurdukları, bombaladıkları yer neresi? Müslümanlar. Açık kapı politikamız devam edecek. Teröristlere asla sıcak bakmayacağız. Terörist canidir, barbardır, katildir.

Avrupa Birliği süreci şu an bizim için devam eden bir süreçtir. Bizi alırlar almazlar önemli değil. Biz Avrupa'yı test ediyoruz. Halkı Müslüman olan bir ülkeyi alacaklar mı? Almayacaklar mı? Bakalım İslamafobiye karşılar mı? Avrupa Birliği Hıristiyan tezidir anlayışı var. Bizi alırlarsa bu tez çöker. Türkiye kapınıza gelip yalvaracak bir ülke değildir. Kabul ederlerse girer, kabul etmezlerse kendi yoluna bakar.

- Somali'deki saldırının Türkiye'yi mi hedef aldığını düşünüyorsunuz?

Doğrusu bu saldırıyı Türkiye’ye veya bize karşı saldırı olarak düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum. Bugüne kadar Somali yönetimlerine yapılmış olan saldırıların bir türüdür diye düşünüyorum. Eğer bu terör eylemlerini yapanlar Somalili ya da Müslümansa Somali’ye destekten başka herhangi bir derdi olmayan heyetimizin eserlerini açmaya geliyoruz. Bizde güzel bir söz var: At denize balık bilmezse halk bilir. 2011’de heyetlerimizle geniş bir şekilde geldik. Şimdi yine aynı şekilde Somali’ye gidiyoruz. Somali’deki kardeşlerimizle kucaklaşacağız

Birilerini rahatsız ediyor derseniz Somali ve Somali halkına düşman olanları rahatsız eder. 2013’e kadar süren Afrika yılı anlayışımız vardı. Şimdi ise Afrika ile ortaklık…

Şahsım olarak halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak Afrika’da ziyaret edemediğimiz tüm ülkelere gitme arzusundayım.