Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz ve Terim'i tebrik etti

ANKARA,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı\'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'i bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Göztepe\'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray\'ı kutladığı ve bu vesileyle sarı kırmızılı ekibe gelecekte de başarılar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray\'ın şampiyon olmasının akabinde Galatasaray Başkanı Cengiz\'e bir tebrik telgrafı da göndermişti.