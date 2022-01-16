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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevi başkanları ve muhtarlarla görüştü

Erdoğan bir dizi etkinlik için Aydın'daydı

16 Ocak 2022 07:25

Aydın'da açılışlara katılan ve ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cemevi başkanları ile mahalle muhtarlarından oluşan 7 kişilik bir heyetle görüştü.

Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahalle Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahalle Muhtarı Özkan Tosun'dan oluşan heyet, Aydın Valiliğinde Erdoğan'ı ziyaret etti. (DHA)

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