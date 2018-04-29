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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin ve YPG konusundaki tutumunu eleştirdiği konuşmasında "Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz" ifadelerini kulla

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin ve YPG konusundaki tutumunu eleştirdiği konuşmasında "Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

"Teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Sonra kalkıyor bana akıl vermeye. O aklı sen kendine sakla. Madem ki terör örgütlerine karşısın bizim yanımızda olacaksın. Bilmezsen bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başını ağrıtacak" diyen Erdoğan, YPG'nin kazdığı tünellerin malzemelerinin Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrol ettiği bölgede bulunan Fransız Lafarge şirketinin fabrikalarından geldiğini belirtti.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi ülkelerine zerk ediyorlar farkında değiller.

"Duma'da, Afganistan'da yaşananlar görmezden geliyorlar. Biz, bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Doğu Guta'da şehit edilenlere ne zaman bakacaksın Batı? Sizin demokrasi anlayışınız da da, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Masumların kanı elinize de, yüzünüze de, ülkenize de, geleceğinize de yapışmıştır.

"Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz."

Türkiye tarihinde bir dönemler 34-35 yaşında insanların emekli edildiğini anlatan Erdoğan "Bunun bedelinin ne olduğunu biliyor musunuz? Biz 35 yaşındaki insanları emekli ettik. Günü kurtarmak için çektikleri bu kıyağın faturasını kim ödedi? Devleti ile milleti ile biz ödedik" dedi ve ekledi:

"Bu beceriksiz genel müdürün basiretsizliği nedeniyle soyup soğana çevrilen SSK'yı biz ayağa kaldırdık. Bu zat rahmetli Savaş Ay'ın programında pişkince sırıtıyordu. Utanması gereken yerde gülümsüyordu."

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