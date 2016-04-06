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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışma bölgeleri tamamen boşaltılıp evlerin uzaktan yıkılması yoluna gidilebilir

"Verdiğimiz kayıplar çatışmalardan ziyade tuzaklanan bombalardan kaynaklanıyor"

06 Nisan 2016 16:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 23. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamarda bulunan Erdoğan, çatışma bölgelerinin boşaltılarak uzaktan yıkılması yoluna gidilebileceğini belirtti. Çatışmalarda şehit olan güvenlik güçlerinin büyük çoğunluğunun tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybettiğine de değinen Erdoğan, "Biz sivil vatandaşlarımızın zarar görmememsi konusunda hassasiyet gösterdiğimiz için böyle sorunlarla karşılaşıyoruz." dedi

Erdoğan'ın sözlerinin tamamı şöyle:

"Güneydoğu bölgemizdeki kimi ilçelerimizde yaşanan terör olayları hem vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkiliyor. Hem de verdiğimiz şehitler yüzünden bizleri acıya gark ediyor. Güvenlik güçlerimiz ağır darbe vuruyor. Verdiğimiz kayıplar çatışmalardan ziyade patlayıcılarla hazırlanan bombalardan kaynaklanıyor. Biz sivil vatandaşlarımızın zarar görmememsi konusunda hassasiyet gösterdiğimiz için böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Gerekiyorsa operasyon yürütülen yerlerin tamamen boşaltılması gerekirse binaların uzaktan yıkılması yoluna gidilebilir.

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