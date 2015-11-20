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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca'da arkadaşının cenaze namazına katıldı

Eski AKP Çatalca Eski İlçe Başkanı Engin Bilgin, önceki gün vefat etmişti

20 Kasım 2015 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden yakın arkadaşı AKP Çatalca Eski İlçe Başkanı Engin Bilgin'in Gökçeali köyündeki cenaze törenine katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Çatalca Gökçeali Merkez Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı camide Engin Bilgin için düzenlenen cenaze törenine de katıldı. Cenaze namazının ardından tabutu bir süre taşıyan Erdoğan aileye taziyede bulunduktan sonra köyden ayrıldı. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndaki ofisine geçti.

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