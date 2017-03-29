Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kararname imzaladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında güzellik uzmanları ile bir araya geldi. Erdoğan, konuşması sonrası Bakanlar Kurulu kararnamesini dinleyiciler önünde imzaladı.

Evet, güzellik uzmanlarının tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi işlem yapabilmesine imkan veren kararnameyi imzaladık.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada güzellik uzmanlarının sorunlarının çözüleceği müjdesini vererek, şunları söyledi:

"Bizim medeniyetimiz, güzeli, iyiyi, doğruyu, hayırlıyı inşa medeniyetidir. Her alanda güzelliğin övüldüğü bir yerde, insanlığın güzelliğinin ihmal edilmesi düşünülebilir mi? Sizlerin de sorunlarınızın çözümü konusunda şüphesiz ki yapmak görevimizdir. Bugün Bakanlar Kurulu'nda kararı onaylayacağım. Bu tabii bizim için bir görevdi ve bugün yerine gelmesi bizim içinde ayrı bir mutluluk vesilesidir."