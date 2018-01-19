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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CAMİDEN DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'YLA AYRILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz

19 Ocak 2018 22:16

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Hz. Ali Cami\'nde kıldı. 
Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan evinden çıkarak Hz. Ali Cami\'ne gitti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan\'a daha sonra camiden ayrıldı. Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı
Erdoğan ve Çavuşoğlu bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş\'ta bulunan programa geçmek üzere makam aracına bindi. Erdoğan\'ın makam aracında Bakan Çavuşoğlu da yer aldı. Ancak Erdoğan\'ın Beşiktaş\'taki bir otelde katıldığı \"Türkiye-EBRD İşbirliği Fonu Anlaşması\" imza töreninde Çavuşoğlu yer almadı.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan ve Çavuşoğlu\'nun görüntüsü
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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