Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cameron'la Brexit'i, Merkel'le 'soykırım yasası'nı görüştü

Varşova'da yapılan NATO zirvesinin son gününde ikili görüşmeler sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün İngiliz Başbakan Cameron ve Alman Başbakan Merkel ile bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci ve son gününde de hareketli saatler yaşandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12.00 sularında bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merkel'in talebi üzerine bir araya gelen ikilinin görüşmesi, Alman Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararı sonrası gerçekleşecek ilk üst düzey temas.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Erdoğan, Merkel'e "soykırım iddialarının Alman Meclis'inden geçmesinden duyduğu rahatsızlığı" iletti.

Merkel ise bu konunun ikili stratejik ilişkileri zedememesi için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Merkel görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, görüş ayrılıkları olan konuların yapıcı bir atmosferde tartışıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı daha sonra Afganistan'a yönelik "kararlı destek operasyonu" başlıklı oturum ile NATO-Ukrayna komisyonu toplantısına katılacak.

Varşova'daki zirvenin sonuç bildirgesi de yayınlanacak.

Ayrıca, 2018 zirvesinin nerede düzenleneceği de karar bağlanacak.

Cameron'la 40 dakika

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu sabah İngiltere Başbakanı David Cameron ile de görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ve 40 dakika süren görüşmede Türkiye'nin AB üyeliği süreci ve geçen haftalarda İngilizler tarafından alınan AB'den ayrılma (Brexit) kararının da gündeme geldiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cameron'a İngiltere'nin AB'den ayrılmasının Türkiye için olumlu olmadığını söyledi.

Zirve sırasında Erdoğan, karşılaştığı ABD lideri Barack Obama, Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalyan Başbakan Matteo Renzi ile de ayaküstü sohbetler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece ise Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın zirveye katılan liderler onuruna verdiği yemekteydi.



Erdoğan ve zirveye katılan liderler, NATO'ya bağlı uçakların Ulusal Stadyum üzerinden geçişini izledikten sonra özel otobüslerle Cumhurbaşkanlığına hareket etti.



Liderlerin burada Polonya Cumhurbaşkanı Duda tarafından tek tek karşılanmasının ardından yemeğe geçildi.

Aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ön sıra sağ 4), Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda (ön sıra sol 6) tarafından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verilen yemeğe katılarak aile fotoğrafı çektirdi.

ABD Başkanı Barack Obama (ön sıra sağ 6), NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (ön sıra sağ 7), AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker (ön sıra sol 4), AB Konseyi Başkanı Donald Tusk (ön sıra sol 5), İngiltere Başbakanı David Cameron (ön sıra sağ 5), Portekiz Başbakanı Antonio Costa (3. sıra sağ 3), Kanada Başbakanı Justin Trudeau (2. sıra sol 3), Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite (3. sıra sol 4), Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras (2. sıra sağ 2), Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner (3. sıra sağ 2), Belçika Başbakanı Charles Michel (2. sıra solda), Norveç Başbakanı Erna Solberg (3. sıra sağ 4), Hollanda Başbakanı Mark Rutte (3. sıra sağ 5), Estonya Başbakanı Taavi Röivas (2. sıra sağ 5), Karadağ Başbakanı Milo Cukanoviç (3. sıra sağda), Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande (2. sıra sağ 4), İtalya Başbakanı Matteo Renzi (3. sıra sol 2), Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç (2. sıra sol 4), Almanya Başbakanı Angela Merkel (2. sıra sağ 3), İspanya Başbakanı Mariano Rajoy (ön sıra sağ 3), Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö (ön sıra sol 3), Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani (ön sıra solda)