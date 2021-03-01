Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme rakamları başarılı politikalarımızın en somut ifadesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Hedefimiz, her bir vatandaşımıza dokunacak, refahı daha da artıracak sağlıklı ve istikrarlı bir büyümenin orta ve uzun vadede güçlenerek sürmesidir." dedi.

Erdoğan'ın attığı tweet şöyle:

"Bugün açıklanan ve yüzde 1,8 olarak gerçekleşen 2020 yılı büyüme oranımız, başarılı politikalarımızın en somut ifadesidir. Hedefimiz, her bir vatandaşımıza dokunacak, refahı daha da artıracak sağlıklı ve istikrarlı bir büyümenin orta ve uzun vadede güçlenerek sürmesidir."