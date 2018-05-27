Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara fırsat kalsa şehir hastanelerini yıkarlar

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin imkan bulması durumunda Türkiye'deki altyapı tesislerini balyozlarla yok edeceğini söyledi.

Isparta'da konuşan Yıldırım, "Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler" dedi.

Diğer adayların Suriyelileri ülkelerine göndermek istediğini söyleyen Yıldırım, "Savaştan canını kurtarmak için kaçanları savaşa göndermek insanlık mı?" diye sordu.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim geleneğimizde merhamet vardır, yardım etmek vardır. Hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül etmeyenler nasıl ülke yönetecekler? Terör örgütünün kol gezdiği çalışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü? Türkiye dünyaya insanlık dersi verecek.

"Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar hangi hayırlı işe evet dediniz? 12 seçimde başaramadılar, 13. seçimde de başaramayacaklar. AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin dünyada itibarı yükseldi, toplumun tüm kesimleri refahtan, kalkınmadan payını aldı, her ilimize üniversite götürdük."

Başbakan Yıldırım'ın ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

Dünyada yoksul ülkelere en fazla elini uzatan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, "ABD birinciyiz diyor ama GSYH'ye oranla Türkiye birinci. Niye? Verdikçe zenginleşiyoruz. Büyümede 7,4 ile büyümede bir numarayız" dedi ve ekledi:

"Bunlara fırsat kalsa şehir hastanelerini yıkarlar. Böyle bir şey yapmaya kalksalar siz ne yaparsınız? Bunlara haddini bildirirsiniz değil mi?

"Ekonomi bizim işimiz. Biz bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ekledik. Bunlara kalsa yapmazlar.

"Dördüncü köprüyü yaptırmak senin haddine mi? Onu yaptırmam, bunu yaptırmam diyorsun. Bütçede para yok diyorsun, biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilmeyen bir iktidar vardı.

"Biz geldiğimizde G-20'de miydik? Şu an Türkiye G-20'de.

"Telefonda kulağına fısıldanan şeyleri gerçek sanan birine ülke emanet edilir mi? Sağlığın ücretsiz olduğunu bilmeyen birine ülke emanet edilir mi?

"Belediye başkanlığı dönemim çıraklık ve kalfalık dönemimdi, başbakanlık dönemim ustalık dönemi oldu, cumhurbaşkanlığı ise ustalıkta irtifa kazandığımız dönem oldu."