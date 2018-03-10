Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk'ü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilmiyor

Mustafa ERCAN-Akif ÖZDEMİR/MERSİN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e ilerleyişinin devam ettiğini belirterek, \"Burada terör koridoru oluşturmak istediler. \'Biz buna müsaade etmeyeceğiz\' dedik, \'yanlış yapıyorsunuz\' dedik. Fakat dinlemedirler, zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk\'ü bilmiyor, bunlar Türk milletini bilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni bilmiyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin\'de partisinin Servet Tazegül Spor Salonu\'ndaki il kongresine katıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na değinen Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu söyledi. Öldürülen terörist sayısının giderek arttığını belirten Erdoğan, \"Afrin\'e ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibarıyla teröristlerden 3 bin 195\'i etkisiz hale getirildi. Herhalde şimdi çok ilerlemiş vaziyette. Burada terör koridoru oluşturmak istediler. \'Biz buna müsaade etmeyeceğiz\' dedik, \'yanlış yapıyorsunuz\' dedik. Fakat dinlemediler, zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk\'ü bilmiyor, bunlar Türk milletini bilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni bilmiyor. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereği yapmaya başladı. Şu anda Afrin\'e ilerleyişimiz sürüyor\" diye konuştu.

\"Reis bizi Afrin\'e götür\" sloganlarıyla sözleri kesilen Erdoğan, \"Şu an itibarıyla Afrin\'de eğer komuta kademesi sefer görevi gelsin derse önce ben, sonra siz beraber yürüyeceğiz. Bizde şehitlik var. \'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber\'. Başkalarında böyle bir şey var mı? Bizim inancımızda, Müslümanlık\'ta bu var. O makam Peygamber\'e en yakın makam. İşte bu makama inananlar yürüyor. Şehitlerimiz var ama mukayese edilmeyecek kadar da terörist etkisiz hale getirildi. Bire 10, bire 30 değil, bire 50. Şehitlerimizin akıttığı kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren nereye teslim edilecek, sahiplerine teslim edilecek. Bizim derdimiz toprak değil, oradaki teröristleri temizlemek. Nerede terörist var biz oradayız. Bizi taciz ettiler, sınırlarımızı, Hatay\'ı, Kilis\'i, Gaziantep\'i, Şanlıurfa\'yı taciz ettiler. Ne yapacaktık, sabır sabır bir yere kadar. Sabır ettik şimdi de adım attık. Sabreden kimse zafere ulaşır\" dedi.

Erdoğan, alanda toplanan vatandaşlardan birlik ve beraberlik içinde olmalarını istedi. Kardeş topluluk içinde ayrılık olmayacağını belirten Erdoğan, \"Biz birbirimizi para için mi seveceğiz, makam için mi seveceğiz? Sadece ve sadece yaradandan ötürü seveceğiz\" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra salona geçip, Ak Parti Mersin İl Kongresi\'ne katıldı. Erdoğan, salonda \'Dünya Beşten Büyüktür\' yazılı koreografi ile karşılandı.



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