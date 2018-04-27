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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BBP lideri Destici ile görüşecek

Görüşme 15.00'te gerçekleştirilecek

27 Nisan 2018 12:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile bugün saat 15.00'te görüşecek.

MHP'li yöneticilerin, "Cumhur ittifakında istemiyoruz" dediği BBP lideri Destici daha önce AKP Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmüştü.

Destici görüşmenin ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık için isminin geçmesiyle ilgili soruya, "Onun da yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Gül'ün 2007'ye dönmesi lazım. 367 krizi vardı. Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu denemiş kişiler vardı. Bu muhasebeyi yapacaktır" yanıtını vermişti.

BBP liderinin Erdoğan'la görüşmesinin muhalefetin ortak aday trafiği sonrası gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

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