 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ŞEHRE İHANET ETTİK, HALA DA İHANET EDİYORUZ (2)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum\"

\"Ben çocukluğumu arıyorum İstanbul\'da\"

\"Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor\"

Haber- Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi\'ne katıldı.

\"BEN ÇOCUKLUĞUMU ARIYORUM İSTANBUL\'DA\"

İstanbulla ilgili konuşan Erdoğan, \"Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak

yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum\" dedi. Erdoğan, \"İstanbul\'da tüm ihtişamı ile Batı Roma\'nın, Bizans\'ın izlerini görürken aynı zamanda Medine\'nin tevazuuna ve manevi derinliğine de şahitlik edersiniz. Dikey mimari, olanları kast etmiyorum ondan öncesini söylüyorum yani ben çocukluğumu arıyorum İstanbul\'da\" diye konuştu.

\"MAALESEF MADDİ KAYGILAR BİRÇOK HASSASİYETİN ÖNÜNE GEÇİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bizler çoğu zaman elimizdekinin kıymetini ancak onu kaybedince anlıyoruz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz her biri başlı başına bir hazine olan emsalsiz değerlerin hakkını yeterince veremiyoruz. Bunun en bariz görüldüğü alanların başında şehirleşme ve mimari geliyor. Son yıllarda şehirleşme noktasında ciddi sorunlarımızın olduğunu, eksiklerimizin, hatalarımızın olduğunu daha önce defaatle birçok toplantıda ifade ettim. Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet değerlerimizden yoksun tekdüze bir

mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyuyorum. Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir, bu bizim medeniyetimizde yok. Şehirleri birbirinden farklı kılan, ayıran, bu ayrılıklardan güzellikler çıkaran ayrıntılar birer birer yok oluyor. Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor\" diye konuştu.



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