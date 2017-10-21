 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ŞEHRE İHANET ETTİK, HALA DA İHANET EDİYORUZ (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi\'ne katıldı. İstanbul ile ilgili konuşan Erdoğan,

\"Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak

yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum\" dedi.

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-Erdoğan\'ın açıkalamaları