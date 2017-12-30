Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide vatandaşlar ile sohbet etti 

KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Ak Parti İl Kongresi\'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Erdoğan, börekçide bulunanlarla bir süre sohbet etti.

FOTOĞRAFLI