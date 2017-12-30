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Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide vatandaşlar ile sohbet etti 

KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Ak Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti

30 Aralık 2017 18:46

KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Ak Parti İl Kongresi\'ne katılan Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti.  Erdoğan, börekçide bulunanlarla bir süre sohbet etti.

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