Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide vatandaşlar ile sohbet etti
KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Ak Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti
30 Aralık 2017 18:46
KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Ak Parti İl Kongresi\'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Erdoğan, börekçide bulunanlarla bir süre sohbet etti.
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