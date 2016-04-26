Erdoğan: Suriye’deki teröristi kırmızı halılarla karşılayanlar sorumlu değil mi?

Rusya'nın Suriye'de Beşşar Esad rejimine verdiği desteği isim vermeden eleştiren "Suriye’de devlet terörü var. Başında bir terörist var. Teröristi kırmızı halılarla karşılayanlar sorumlu değil mi? Teröre karşı mücadele vereceksek samimi olmak zorundayız. Silah yardımında, parasal yardımda bulunanlar sorumlu değil mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu ittifakın girişimini 11 yıl önce atmıştık. Bugün 140'ı aşkın ülke bu ittifaka destek veriyor. Medeniyetler İttifakı olarak BM'nin en önemli girişimi haline geldik. Ailemize en son katılan Kırgısitan'a da hoş geldin diyorum.

Şu gerçeği kabul etmek durumundayız; uluslararası toplum olarak halen hedeflerimize ulaşmaktan çok uzaktayız. Radikal akımlarla ve bu akımların desteklediği terörle mücadelede bizden beklenen mücadeleyi yeterince sergileyemedik. Yaşadığımız acıyı ortak bir duruşa, söyleme ve eyleme dönüştüremedik. Kültürel,etnik ve dini farklılıların birer zenginlik olarak görüldüğü hoşgörünün ve uyumun her alanda öne çıktığı anlayışı yaygınlaştıramadık. Bu tehlikeli gidişatı son vermek zorundayız. Bugün 60 milyonun insanın ülkelerindeki çatışmalar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıüı bir dünyada yaşıyoruz.

Suriye’de devlet terörü var. Başında bir terörist var. Teröristi kırmızı halılarla karşılayanlar sorumlu değil mi? Teröre karşı mücadele vereceksek samimi olmak zorundayız. Silah yardımında, parasal yardımda bulunanlar sorumlu değil mi?

Aylan Bebek hatırlatması

Teröre karşı mücadele vereceksek samimi olmalıyız. Silah yardımı yapanlar, parasal yardım yapanlar sorumlu değil mi? medeniyetler ittifakını kurarken Türkiye olarak bir bu anlayış içinde olduk çünkü biz o yavruların denizlerde ölerek sahile vurmalarını görmek istemiyoruz. Aylan bebek kumsala vurdupğu zaman insanlık ne yapıyruz demeye başladı peki ozaman kadar nerdeydiniz? Altı yıldır Suriye'de bu nisanlar ölyor, Ege'de Akdeniz'de denizden topladığımız insanların sayısı 100 bine ulaştı.

Şu anda Suriye ve Irak'tan olmak üzere 3 milyon mülteci ülkemizde. şimdi dostlar gelip teşekkür ediyor, harcamalarımız 10 milyar doları aştı, belediyeler ve STK'lar dahil olursa 15-20 milyar doalra ulaşmış vaziyetteyiz. Kapmlarda 280 bin kişi yaşıyor, şehirlere dağılmış olanlar ile birlikte 3 milyon insanı misafir ediyoruz. Kapılarımızı yine de kapatmıyoruz, bombalardan kaçıp gelenleri misafir etmeye devam edeceğiz.

"Önyargıları aşamadık"

Bugün açlışını yaptığmız küresel forumu, toplumlara bir arada yaşama çabasıyla gerçekleştiriyoruz.

İttifakın sağladığı başarıya rağmen şu gerçeği de hep birlikte kabul etmek durumundayız. Uluslararası toplum olarak ittifakın kuruluş amacını teşkil eden hedeflere ulaşmaktan halen çok uzağız. Bizi Medeniyetler İttifakı'nı kurmaya iten kemikleşmiş önyargıları, insanları, inançları, kökleri ve kültürleri temelinde ayrıştıran anlayışı maalesef halen aşamadık. Radikal akımlarla ve bu akımların beslediği terörle mücadelede bizlerden beklenen ortak ve kararlı mücadeleyi yeteri kadar sergileyemedik.

Foruma katılan dini ve siyasi liderler, kanaat önderleri olarak dünya kamuoyuna ittifakın kuruluş amacını teşkil eden karşılıklı anlayış, barış ve bir arada yaşama hedefinin mümkün olduğu mesajını vermeliyiz.

Medeniyetler İttifakı girişiminin faaliyetlerini devam ettirmesi çin gereken siyasi ve mali desteğin süreceğini hep birlikte beyan etmeliyiz.