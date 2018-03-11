Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 4-5 KİLOMETRE KALDI AFRİN\'E GİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu\'nun ardından AK Parti\'nin Sakarya İl Kongresi\'ne katılmak üzere gittiği Adapazarı\'nda konuşma yapacağı salon önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, Afrin\'e girmeye 4-5 kilometre kaldığını söyledi.

2019\'daki seçimleriyle Türkiye\'nin yeni bir döneme geçeceğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Ben sizden burada bir şey istiyorum. Hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. İşte Afrin\'deyiz. O teröristlere \'Durmazsınız inlerinizde boğarız\' dedik. İyi gidiyoruz ve daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı Afrin\'e giriyoruz. Biz işgalci değiliz, biz ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz, onların peşindeyiz. Şimdi de Afrin\'de askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik ve korucularımızla o teröristleri kovalıyoruz. Gelinen o noktada tabi ki şehitlerimiz de var. Emin adımlarla yürüyoruz. Sahiplerine de adım adım teslim ediyoruz. Biz bugüne kadar soytarıların, alçakların, adilerin, PKK, PYD, DEAŞ\' ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi biliyoruz. \'Yanlış yapıyorsunuz\' dedik. \'Gelin DEAŞ la birlikte mücadele edelim\' dedik. 5 bin TIR silahı oraya gönderdiler. Hani dosttuk? Hani NATO\'da beraberdik. Gene söylüyorum; Ey NATO sen ne zaman yanımızda olacaksın? Biz denileni yapıyoruz ama siz yapmıyorsunuz. Biz dik durmaya devam edeceğiz. Biz dürüst olmaya devam edeceğiz.\"

\'KİMSE HESAP YAPMASIN ALNINI KARIŞLARIZ\'

Erdoğan, \"Unutmayın her an ölümle beraber yaşayacağız. Ölecek miyiz? Öleceğiz. Gireceğimiz 2 metre. Boydan dolayı bana biraz daha gerekecek. Annelerinizin değerini bilin, anneleriniz ayaklarını da buradan gidince öpün. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Babaların ayaklarının altında değil. Anam ayağını çekerdi, \'Ana cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun?\' derdim. Analar bu kadar önemli. Anne insandır biz ise insanoğluyuz. Bu kadar önemli faktör. Kardeşlerim bizim bir de Rabiamız var. Birileri Rabiayı terör örgütü olarak biliyor. Zavallı bay Kemal. Bay Kemal bunun hangisi hoşuna gitmedi. Bu bizim Rabiamız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Gençler biz 18 milyon kilometre kareden verdik verdik 780 bin kilometre kareye düştük. Kimse hesap mesap yapmasın hepsinin alnını karışlarız. Türkiye Cumhuriyeti\'nden başka devletimiz yok. Bu devleti de kimseye böldürtmeyiz. Ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız\" diye konuştu.



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