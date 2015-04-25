Erdoğan: TÜSİAD'ın başındaki kişi Lüksemburg bağlantılıdır, geçmişteki dosyaları kabarıktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes'ı hedef alarak, "TÜSİAD'ın başındaki kişi Lüksemburg bağlantılıdır, geçmişteki dosyaları kabarıktır" dedi.

Erdoğan, muhalefetin seçim vaatlerini de eleştirerek, "Hatırlayın SGK'nın başında o zamanlar kim vardı? Şimdi bol keseden atıyor" diye konuştu.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. MÜSİAD Olağan Genel Kurulu toplantısında işadamlarına seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ortaya çılan zenginlikten tüm milletimizin faydalanmasını sağladık. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı oysa bu rakam Ocak ayında 849 lira oldu.

Hatırlayın SGK'nın başında o zamanlar kim vardı? Şimdi bol keseden atıyor.

Şu anda bir panayır yeri açıldı. Bir verecekse beş vereceğim diyenler var geçmişte böyle değildi.

Benim cumhurun başkanı olarak gördüklerimi söyleme görevim var.

Benim tarafsızlığım bunları söylememi gerektirir. Ortada bir cinayet var. Bunu söylemeliyim.

Türkiye yılda en az 6-7 büyüme sağlayacak potansiyele sahiptir.

Bu ülke sermayenin yönettiği bir ülke olmayacak. Bu ülke milli egemenliğin hakim olduğu bir ülke olacak.

17-25 Aralık darbe girişimini paralellerle birlikte yürüttüler. Muz cumhuriyetlerindeki pazarlıkların kayıtları elimizde.

Gezi olaylarında faiz lobilerine nasıl çalışıldığı hep anlattık. Faiz lobileri şuan o malum kurumların içinde var mı var. Bunlara hizmet edenler kim olursa olsun ben onlara iyi gözle bakmıyorum.

Hangi mantıkla faizi arttıralım diye bu işin peşinden koşuyorlar. Faiz hiçbir zaman benim ülkemin yararına olmamıştır, olmayacaktır. ABD bu işi bilmiyor mu? Bu ülkede yatırım olur mu ben soruyorum size?

DAVOS'a son gidişimde hani malum bir IMF başkanı vardı ya onunla bir görüşmemiz oldu. "Bize mali destek verecekseniz verin ülkemizi yönetmesini biz biliriz" dedim. Bu sözler onların işlerine gelmedi.

Gezi olaylarını ve 17-25 Aralık darbe girişimini kutsayanlar katiline aşık kurbanlar gibidir.

Gezi olaylarının dışarıda da bağlantıları var.

TÜSİAD'ın başındaki kişi Lüksemburg bağlantılıdır. Demir Bank ve Tariş Bank'ta bu kurumun başkanının dosyası kabarıktır. El ele dolaşan her maşa gibi bunları da bir kenara atacaklar.

Türkiye'yi ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerinden alıkoyamayacaklar.

Muhalefet partileri millete ne vaat ediyor. Baktığımda hiç iç açıcı değil.

Ben tüm partilere eşit mesafedeyim ama buraya da gökten zembille inmedim.

Cumhurbaşkanı olduktan sonra sorumluluğum daha da arttı. Muhalefetin bu vaatlerini nasıl olsa iktidara gelemeyeceğim vaatleri olduğunu görüyorum.

Herkese bol keseden dağıtıyor bunlar. Yıllarca bizim sosyal politikalarımızı eleştirdiler, makarna kömür dağıtıyorlar diye.

Bunlar halkımızı bidon kafalı göbeğini kaşıyan adam demediler mi? Bu millet için ne yaptılar?

Unutmayın ki bu ülke sağlıkta uluslararası bir reform gerçekleştirmiştir.

Rahmetli Savaş Ay bir program yapmıştı. O programda hastane odalarını gösteriyor. Hastane denince akla ne gelir? Hijyen gelir. Burada hijyen diye bir şey yok.

Orta öğretimdeki meslek lisesi ağırlığını yüzde 54'e kadar çıkardık. Batıda bu rakam yüzde 65-70 seviyesinde.