Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta sonra kameraların karşısına geçecek

En son Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği gün (11 Mart 2020) kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki çarşamba günü (18 Mart 2020) kamuoyunu konuya ilişkin bilgilendireceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı mesaja göre Erdoğan, çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve ardından kameraların karşısına geçecek.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir."

Erdoğan, yeni tip Koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini göstermesinin ardından konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.