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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYLERBEYİ SARAYI'NDA 

  Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitti

02 Haziran 2018 15:42

 

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı\'na gitti. Erdoğan, evinden çıktığı sırada kendisini bekleyen bir kadınla da konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'da bulunan evinden çıkarak, Beylerbeyi Sarayı\'na gitti. Erdoğan konutundan çıktığı sıra yolda kendisini bekleyen Aysel Karakuş ile konuşmak için konvoyu durdurdu. Karakuş ile bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi\'ndeki çalışma ofisine geçti. Erdoğan\'ın konvoyu hareket ettiği sırada Karakuş ellerini açarak “Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlatan Karakuş, 2008 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Güven Karakuş\'un darp edilerek öldürüldüğü belirterek, “Cumhurbaşkanına benim çocuğumu faili meçhul bırakmayın\' dedim. Cumhurbaşkanı bana \'bu olaya el atacağım, anneciğim sen sabırlı ol\' dedi\" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan\'ın konvoyunun beklemesi
- Erdoğan\'ın kadınla konuşması
- Röportaj
- Detaylar
 

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